Venerdì 9 marzo alle 21.25 su Canale 5 andrà in onda la settima puntata di “Immaturi – la serie“. Ecco le anticipazioni.

“Immaturi – la serie”, anticipazioni di venerdì 9 marzo

Mancano pochi giorni agli esami di maturità. Gli Immaturi decidono di ritirarsi nella stessa casa al mare per affrontare al meglio la tappa incombente. All’improvviso li raggiunge Anita. Piero scopre una verità scottante: Anita non lo aveva tradito con Virgilio, bensì con Stefano, diventato adesso Padre Stefano. Nel corso della permanenza alla casa al mare, i sei amici parlano dei loro desideri adolescenziali e degli obiettivi raggiunti.

L’amore rappresenta come sempre la nota dolente che tormenta le storie d’amore degli Immaturi. Serena ha deciso di seguire il marito a Dubai, mentre Daniele si lascia tentare ancora una volta dal gioco. Luisa viene a conoscenza dei tradimenti di Flavio. Una notte prima degli esami piena di tormenti amorosi e inespressi ma anche di note positive. All’iniziale decisione di seguire il marito a Dubai Serena, ascoltati gli amici e il suo cuore, lo lascia per ritornare da Gigi. Daniele raggiunge Francesca, la quale aspettava da tempo un suo gesto chiaro e sincero. Nel frattempo Lorenzo sceglie di dichiararsi a Luisa, e il loro sentimento è condiviso. Anche Piero comprende alla fine che Claudia si esibisce come ballerina solo per aiutare Simona.

L’indomani il gruppo, a eccezione di Lorenzo come sempre l’unico studioso del gruppo, si presenta impreparato agli esami. Gli Immaturi riescono incredibilmente a passare la prova. Infatti Simona conduce un esame perfetto, raggiungendo il massimo dei voti. Claudia e Piero, dopo essere tornati insieme, festeggiano. Discorso a parte per Virgilio, l’unico rimasto solo del gruppo, che ben presto scopre che l’amicizia con Cinzia sta per trasformarsi in qualcosa di più forte.

Foto scaricata da Twitter