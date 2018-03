Ecco le novità della tappa romana di Quattro zampe in Fiera

Dopo il successo delle passate edizioni, torna il nuovo appuntamento con Quattro zampe in Fiera a Roma. Tante le iniziative rivolte agli amanti di cani e gatti organizzate per il fine settimana del 17 e il 18 marzo. Nel 2017, sono stati più 15.600 i visitatori della Fiera di Roma, interessati al format lanciato da Tema Fiere nel 2013 in tutta Italia, dedicato a 360° al mondo di cani e di gatti.

Le novità di Quatto zampe in Fiera

Tante le novità previste per l’edizione romana: non solo mostre o sfilate ma anche bellezza, sport, formazione. Primo fra tutti il “dog carpet show”, un red carpet su cui sfileranno domenica i dieci finalisti nella sezione canina. Spazio anche alla bellezza felina con l’elezione del gatto più bello. Sarà possibile inoltre dedicarsi alla cura del proprio amico a quattro zampe affidandosi alle mani di veri esperti del settore.

I nostri quattro zampe potranno inoltre cimentarsi in gare di agility, di rally obedience e in acquadog freestyle, con giochi e spettacoli in acqua. Ma la vera novità di quest’anno riguarda l’attenzione rivolta ai cani impiegati nel soccorso: saranno infatti organizzate da Csen soccorso e e Trainer simulazioni tra le macerie. Vi saranno testimonianze dirette riguardo all’impiego dei cani nella Protezione Civile e nelle indagini scientifiche per la ricerca di bocconi avvelenati.

Le prossime tappe dell’evento saranno a Napoli il 26 e il 27 maggio, a Milano il 13 e il 14 ottobre e a Padova il 10 e l’11 novembre.