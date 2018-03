Ospite del programma "The Tonight Show" condotto da Jimmy Fallon, Katie Holmes ha confermato che ci sarà una reunion coi colleghi

“Dawson’s creek” è una delle icone più significative degli anni ’90 che ha fatto appassionare milioni di teenegers. Ma ci sarà mai una reunion? Domanda a cui ha risposto una delle protagoniste assolute del serial televisivo: Katie Holmes. La Joey Potter dell’infanzia ha assicurato in un’intervista rilasciata a Jimmy Fallon che “presto ci troveremo tutti insieme”. Dunque avverrà molto presto la reunion coi suoi colleghi di set James Van Der Beek, Joshua Jackson e Michelle Williams.

Ospite del programma “The Tonight Show” condotto da Jimmy Fallon, Katie Holmes ha confermato che ci sarà una reunion coi colleghi che hanno reso celebre “Dawson’s Creek“, andato in onda dal 1998 al 2003. Reunion per omaggiare i vent’anni della serie, di cui la Holmes si è dichiarata “onorata di averne fatto parte”, ricordando i dettagli della sua esperienza sul set. Dall’età giovanissima al primo provino.

Se i fan speravano fino all’ultimo in un reboot di Dawson’s Creek, alla fine si sono dovuti ricredere. A tal proposito Katie Holmes ha ammesso serenamente che “è meglio che le cose rimangano così”, con ciò lasciando intendere che si tratterà di un omaggio ai vent’anni della serie, senza alcun ritocco o modifica.