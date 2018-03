Dietro il tedesco della Ferrari si piazzano Magnussen e Hulkenberg

È il terzo giorno di test in Catalogna e, finalmente, il nuovo bolide Ferrari vola sulla pista di Barcellona. Se ieri Daniel Ricciardo aveva segnato il record non ufficiale della pista, questa mattina è Vettel a sgretolare ogni miglior tempo con il crono di 1’17”182 nell’ultimo passaggio. Dimostra dunque anche lui, come l’australiano della Red Bull, grande feeling con le nuovissime hypersoft.

Vettel quasi a 1’16”: la rimonta della Ferrari

La Ferrari, che si ieri si nascondeva, oggi sembra sfoderare i muscoli. Il pilota tedesco della scuderia di Maranello ha infatti più volte frantumato il record della pista. Prima, con un già strabiliante crono di 1’17”913. Poi, raggiunge l’incredibile 1’17”297 per superare, infine, sé stesso con il pazzesco tempo di 1’17”182. Probabilmente, la giornata di ieri era – per Vettel – solo un riscaldamento.

La top5 alle 13: sfrecciano Magnussen e Nico Hulk

Secondo gradino del podio, alle 13, per Magnussen (1’18”360). Il pilota danese è piantonato da Hulkenberg che, con un crono di 1’18”675, si aggiudica il terzo posto (ma era primo fino alla rimonta di Seb). Alle 11:22, infatti, Nicolas Hulk – orgoglio Renault – aveva infatti raggiunto il miglior tempo con 1’18”684.

Tempone anche per Gasly che porta la sua Red Bull al crono di 1’18”758 e, alle 13, è addirittura quarto, a poco meno di un decimo dal sorprendente tempo di Nico.

A chiudere la “top 5” della mattinata è la MacLaren di Vandoorne che sfiora il tempo medio di tutti gli altri piloti fuori dalle prime cinque posizioni (1’19”), ma li precede con un crono di 1’18”858.