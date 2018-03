L'episodio si è verificato nello scorso fine settimana. La dottoressa "è fortemente provata ma pare non abbia subito conseguenze fisiche"

Aggressione a sfondo sessuale per una dottoressa in servizio nella guardia medica in un paese del Salento. Il suo aguzzino è stato un paziente che aveva richiesto una visita domiciliare durante il turno di notte.

Tentata violenza per una dottoressa

Secondo l’Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi, la donna è riuscita a divincolarsi, è fuggita e ha chiamato il 113.

L’episodio si è verificato nello scorso fine settimana. “È fortemente provata ma pare non abbia subito conseguenze fisiche“, ha aggiunto De Giorgi.