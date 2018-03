La direzione distrettuale antimafia ha attribuito il delitto odierno ad una faida per il narcotraffico che coinvolge Favara e Liegi

Omicidio in pieno giorno a Favara, tra via Armando Diaz e via dei Mille. Il cadavere Emanuele Ferraro, di 40 anni, è stato ritrovato nei pressi dalla Chiesa Madre poco prima delle 10. La vittima ha tentato di nascondersi dietro un furgone, ma il sicario lo ha raggiunto e ucciso.

Favara e Liegi, una storia di sangue

Secondo le prime ricostruzioni, l’agguato potrebbe essere legato ad una faida legata a un traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge Favara e Liegi già dal 14 settembre del 2016 quando fu ucciso Mario Jakelich, 28 anni, di Porto Empedocle, proprio in un edificio della cittadina belga.

La faida di Favara per il narcotraffico

La vittima era indagata per un tentato omicidio di movente mafioso ai danni di un altro favarese, Carmelo Nicotra. La direzione distrettuale antimafia ha attribuito il delitto odierno a quello è avvenuto il 26 ottobre del 2016 ai danni di Carmelo Ciffa, 42 anni, di Porto Empedocle.

Il 5 maggio 2017 è avvenuta l’uccisione a Liegi di Carmelo Sorce, 51 anni, colpito da una raffica di Kalashnikov all’uscita dal suo ristorante.