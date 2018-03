Dopo un lungo tira e molla, il Napoli mette a segno un altro importante rinnovo. Il presidente De Laurentiis, come di consueto, ha utilizzato il proprio account Twitter per annunciare l’ufficialità del nuovo contratto stipulato da Allan, con scadenza portata al 2023.

Ringrazio Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazio il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ADL

