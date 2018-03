I due concorrenti hanno interpretato "Ti lascerò" di Anna Oxa e Fausto Leali

Brividi sul palco dell’Ariston durante il duetto di Eleonora Manuele e Leonardo De Andreis. I due concorrenti hanno interpretato “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto Leali. Nonostante la buona esibizione, i giudici non sembrano essere soddisfatti: “Ho trovato un po’ di debolezza nell’esibizione” ha detto Mara Maionchi. “Lei poteva dare di più perchè era la sua tonalità – ha commentato Marco Masini – Si è un po’ irrigidita, so che lei è molto più brava rispetto a ciò che ha dimostrato in questa esibizione”.