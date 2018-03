L'esibizione della giovane alla semifinale di Sanremo Young non ha convinto il giudice di X Factor

“Sei sempre un po’ troppo muscolosa, sei stata un po’ a limite. Ci vuole meno muscolo e più anima”. Questo il commento di Mara Maionchi all’esibizione di Luna Farina. L’esibizione della giovane alla semifinale di Sanremo Young non ha convinto il giudice di X Factor. Per Iva Zanicchi la scelta del brano non è stata azzeccatissima: “Credo tu abbia scelto per lei la canzone sbagliata, mi piacerebbe sentirla in una canzone più spumeggiante”. Luna si è poi esibita con “Dimmi quando”: per la Maionchi è ancora “troppo dura” e dovrebbe addolcirsi.