Il posticipo domenicale è la gara più attesa del weekend: big match a San Siro tra Inter e Napoli

Dopo un ventisettesimo turno funestato dalla tragica scomparsa di Davide Astori, la Serie A torna alla normalità con la ventottesima giornata, aperta dall’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Torino. I giallorossi scendono in campo con un occhio alla sfida di ritorno in Champions League con lo Shakhtar Donetsk, ma Di Francesco ha scelto i suoi uomini migliori, venendo ripagato da un secco 3-0 dei suoi, dopo un primo tempo complicato

A segno, per la formazione di casa, Manolas e De Rossi sugli sviluppi di calci piazzati, e Pellegrini, con un contropiede nei minuti finali. Una vittoria che vale l’allungo al terzo posto, in attesa delle partite di Inter e Lazio. Nel prepartita tanti omaggi dei tifosi giallorossi al capitano viola, alla Roma durante la stagione 2014/2015.

La Juventus, dopo la grande notte di Wembley, riceve allo Stadium l’Udinese, per continuare la sua caccia al settimo Scudetto consecutivo e mettere ulteriore pressione al Napoli, impegnato nel posticipo nel big match di giornata sul campo dell’Inter, una sfida che potrà dire tanto nella corsa alle prime quattro posizioni.

Il Milan, dopo il deludente 0-2 patito in casa con l’Arsenal in Europa League, fa visita al Genoa, tra le squadre più in forma del campionato, mentre la Lazio va in cerca di punti Champions sul campo del Cagliari. Sabato sera, riflettori puntati sul Bentegodi per il derby di Verona, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa alla salvezza dell’Hellas.

I risultati della 28a giornata

Roma-Torino 3 – 0 FINALE Marcatori: 11′ s.t. Manolas (R), 29′ s.t. De Rossi (R), 45’+2 s.t. Pellegrini (R).

Verona-Chievo (sabato ore 20:45)

Fiorentina-Benevento (domenica ore 12:30)

Bologna-Atalanta (domenica ore 15:00)

Cagliari-Lazio

Crotone-Sampdoria

Juventus-Udinese

Sassuolo-SPAL

Genoa-Milan (domenica ore 18:00)

Inter-Napoli (domenica ore 20:45)

Serie A, la classifica

Napoli 69*

Juventus 68

Roma 56*

Lazio 52*

Inter 51

Sampdoria 44

Milan 44

Atalanta 38**

Torino 36

Fiorentina 35

Udinese 33

Bologna 33*

Genoa 30

Cagliari 25

Chievo 25

Sassuolo 23

SPAL 23*

Crotone 21

Verona 19

Benevento 10

*una partita in più

**una partita in meno