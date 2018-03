Dall'Isola dei Famosi agli studi di Verissimo, Giucas Casella, ospite della Toffanin, ha parlato del suo rapporto con il figlio, James

Dall’Isola dei Famosi agli studi di Verissimo, Giucas Casella, ospite della Toffanin, ha parlato del suo rapporto con il figlio, James. Tanto amore, tanta stima reciproca, ma anche tante difficoltà. Giucas, infatti, ha dovuto crescerlo da solo: “Non è stato facile, l’ho cresciuto con amore. È nato da un amore, la mamma di James è una donna stupenda. Io non ero innamorato di lei, lei sì. Non ero pronto ad un figlio perchè la mamma non poteva. Oggi fa il chirurgo, mi dà tante soddisfazioni. È la mia magia più riuscita! Sarò ridicolo, ma sono fatto così”.