Emma e Stefano De Martino, lontani ma vicini. I due ex fidanzati sono stati entrambi ospiti a Verissimo: la prima, intervistata in studio, ha parlato del suo nuovo album, mentre il ballerino si è collegato dall’Honduras.

Silvia Toffanin, una volta salutata Emma, ha subito chiesto a De Martino cosa ne pensasse del nuovo album della ex fidanzata: “Non mi mettere in imbarazzo – ha risposto lui – La sua canzone L’isola è bellissima, so che è uscito il suo nuovo album ed è bellissimo”.