Il difensore centrale ha scelto il 56 per il resto della stagione, in onore della data di nascita del padre

Filippo Romagna in azione con la maglia numero ...

Dopo l’annuncio del ritiro della maglia numero 13 in memoria della tragica scomparsa di Davide Astori si trattava di un passaggio obbligato, ma Filippo Romagna ci ha tenuto a mandare in ogni caso un messaggio. Il difensore del Cagliari, che vestiva fino a questo momento il numero 13, ha comunicato attraverso il suo account Twitter di aver scelto il 56 per il finale di stagione.

Ho parlato con Astori solo una volta ed ho apprezzato subito il suo spessore umano.

È giusto che il numero 13 del Cagliari rimanga suo per sempre ❤

La mia stagione proseguirà con il 56, numero per me importante visto che è la data di nascita di mio padre ❤ pic.twitter.com/RLY7BcNhdq — Filippo Romagna (@RomagnaFilippo) 10 marzo 2018



Per completare il cambio di maglia, è stata richiesta una deroga ad hoc alla Lega Serie A, che ha ovviamente acconsentito senza alcun problema alla richiesta del Cagliari e del difensore cresciuto nel vivaio della Juventus.