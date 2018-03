I giocatori si sono portati al centro del campo per il riscaldamento, salutando con un lungo applauso il loro capitano

Sono immagini toccanti quelle che arrivano dallo stadio Artemio Franchi, dove tra pochi minuti inizierà la gara di Serie A tra Fiorentina e Benevento. I giocatori della formazione viola, insieme ai componenti dello staff, sono entrati in campo tutti con la maglia di Davide Astori, per salutare davanti al suo pubblico il capitano tragicamente scomparso domenica scorsa.

Questo il video postato dalla Fiorentina sull’account ufficiale della società : i giocatori si sono disposti al centro del campo e hanno dato vita a un lungo applauso condiviso con i tifosi. Sugli spalti, tante magliette e striscioni per Astori, su tutti uno che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai, ci sono storie che verranno tramandate in eterno. Buon viaggio capitano”.

Al tredicesimo minuto, tutto lo stadio si è fermato per l’ultimo saluto al capitano, che vestiva proprio la maglia numero 13. Coreografia con la curva completamente viola e un semplice “Davide 13” che vale più di mille altre parole.

Dopo il gol del vantaggio viola, Vitor Hugo, autore della rete, ha ricevuto dalla panchina una maglietta bianca raffigurante il suo capitano, e lo ha salutato con il classico gesto del saluto militare, in un’atmosfera di evidente emozione collettiva.