Il dialogo sulla pace tra Usa e Nord Corea non è più una suggestione giornalistica, ma una possibilità concreta. Ne è convinto il presidente statunitense Donald Trump: “La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non farne durante i nostri incontri. Credo che onoreranno l’impegno”, ha twittato il presidente.

Usa e Nord Corea pronte alla pace

Trump insomma prevede un “enorme successo” per i colloqui con Pyongyang: “Penso che la questione della Corea del Nord andrà molto bene. Penso che avremo un enorme successo”, ha detto ai cronisti prima di un comizio in Pennsylvania. “Abbiamo un sacco di sostegno, Pyongyang ha promesso che nel frattempo non lancerà missili e esamineranno la denuclearizzazione“.

La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, aveva precisato che “non vi saranno colloqui fino a quando la Corea del Nord non farà seguire azioni alle parole”. Diventa quindi proprio l’impegno di Pyongyang a non effettuare più test missilistici l’elemento dirimente. Cina e Giappone soddisfatte