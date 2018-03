Intervistata a Domenica In, l'attrice ha voluto chiarire la vicenda e ha difeso anche il figlio

Barbara Bouchet a Domenica In è tornata sulla questione della sua pensione. L’attrice ha confermato di percepire 511 euro al mese, ma ha voluto sottolineare di non essersi mai lamentata: “Si tratta di una fake news. Non ho mai detto che devo ancora lavorare per quello, e non lo direi mai, non è nel mio carattere lamentarmi quando ci sono tante persone che veramente vivono di questo”.

“Sono stata intervistata per ‘Metti la nonna nel freezer’ e la giornalista ha chiesto se effettivamente prendessi 511 euro di pensione, ho risposto sì, è così, 511 euro. La giornalista non ha scritto la domanda e ha scritto un’altra risposta…”

La Bouchet ha anche preso le difese del figlio, lo chef televisivo Alessandro Borghese: “Povero Alessandro, gli dicono ‘Come fai tu che guadagni bene e non aiuti la tua povera mamma’. Ma abbiate pazienza, se avessi bisogno Alessandro e la sua famiglia sarebbero i primi a darmi una mano, ma per fortuna io lavoro anche tanto, amo il mio lavoro e quindi continuo a lavorare finché posso”.