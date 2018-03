A più di una settimana di distanza dalle elezioni politiche con il dominio del M5S, si apre ufficialmente il periodo delle amministrative in Sicilia. Il 10 giugno terzo dei comuni siciliani, 137 in totale, saranno chiamati alle urne.

Elezioni amministrative, cinque i capoluoghi siciliani coinvolti

Si voterà col sistema maggioritario a doppio turno in diciotto comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti. Cinque i capoluoghi siciliani coinvolti: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Elezioni amministrative, Catania

A Catania sono quattro i candidati: l’uscente Enzo Bianco (Pd), l’eurodeputato Salvo Pogliese (Fi), il presidente regionale della comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo (lista civica ‘E’ Catanià) e il consigliere comunale Riccardo Pellegrino di Fi, ma con la lisa civica ‘Catania nel cuore’, prosciolto da un’inchiesta antimafia. Il M5s sta cercando un candidato altisonante: Matilde Montaudo.

Elezioni amministrative, Messina

A Messina ci ritenta l’uscente Renato Accorinti. Ufficiali pure le candidature di Cateno De Luca (Sicilia Vera), Marina Trimarchi per la Lega, Giuseppe Frischitta sostenuto da pezzi di FI e FdI e Daniele Santi Zuccarello con una lista civica. Non ancora ufficiale la candidatura di Placido Bramanti, molto gradito a una buona parte di FI. Folta la rosa dei possibili candidati del Pd (Francesco Palano Quero, Felice Calabrò, Antonio Saitta e Michele Limosani), mentre in stand by quella di Giovanni Ardizzone, ex presidente dell’Ars vicino ai centristi di Casini. Per LeU si fa il nome di Maria Flavia Timbro, mentre per il M5s quello dell’ingegnere capo dell’ispettorato del lavoro, Gaetano Sciacca.

Elezioni amministrative, Siracusa

A Siracusa ci riprova l’uscente Giancarlo Garozzo, nonostante nel Pd l’aria sia pesante: infatti buona parte del partito spingerebbe per la candidatura di Bruno Marziano, ex assessore di Crocetta e dem di area orlandiana. Il M5S ha candidato Silvia Russoniello. Già in campo l’ex An Fabio Granata, mentre potrebbe sciogliere a breve la riserva l’ex deputato di Ap Vincenzo Vinciullo. Per il centrodestra circola anche il nome dell’ex consigliere comunale Massimo Milazzo.

Elezioni amministrative, Ragusa

A Ragusa il M5S punta su Antonio Tringali. Per il Pd in campo Peppe Calabrese; invece Sonia Migliore con lista civica avrebbe il sostegno anche di “Diventerà bellissima”; in corsa anche Salvo Mallia di Fi con una lista civica e Maurizio Tumino, ex Pdl.

Elezioni amministrative, Trapani

A Trapani i giochi sono ancora aperti: per il Pd c’è Giacomo Tranchida, presidente del consiglio comunale di Erice. Diviso il centrodestra tra il sostegno a Giuseppe Guaiana e Giuseppe Maurici. Nessun candidato proposto dal M5S.