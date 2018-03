Dagli scatti i due sembrano essere molto affiatati

È la coppia che sta alimentando il gossip delle ultime ore. Il settimanale “Chi”, in edicola da mercoledì rivela che Filippo Magnini e Giorgia Palmas si starebbero frequentando. I due sono stati fotografati a Milano, durante un pranzo appartato, e in Svizzera per una cena molto romantica.

L’ex velina è tornata single dopo una lunga relazione con Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia, e allo stesso tempo il nuotatore ha chiuso una storia tra alti e bassi con la collega Federica Pellegrini.

I due sembrano essere molto affiatati… staremo a vedere.