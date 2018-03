Homecoming, Julia Roberts e Dermot Mulroney ancora insieme

I fan della commedia del 1997 Il matrimonio del mio migliore amico saranno felici di sapere che i suoi due protagonisti, Julia Roberts e Dermot Mulroney, torneranno a recitare insieme in Homecoming, una serie dell’ideatore di Mr. Robot, Sam Esmail per Amazon Prime Video. In aggiunta a Mulroney, al cast si è unito Alex Karpovsky, […]