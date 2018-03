Il bilancio ufficiale parla anche di tre turisti ricoverati all'ospedale in gravi condizioni. Ferito in modo non grave anche il pilota

Drammatico e spettacolare incidente aereo a New York. Un elicottero turistico è infatti caduto nelle acque dell’East River, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Il bilancio ufficiale parla di due turisti morti e altri tre ricoverati all’ospedale in gravi condizioni. Ferito in modo non grave anche il pilota.

Il proprietario dell’elicottero è il gruppo turistico Liberty. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 locali (mezzanotte in Italia).

Alcuni testimoni oculari, che hanno postato foto e video sui social media, hanno riferito di aver visto un elicottero rosso abbassarsi velocemente verso il bacino d’acqua schiantandosi e inabissandosi, dopo un incendio nella parte posteriore.

Immediati i soccorsi, con l’arrivo di una piccola flotta di natanti e squadre di sommozzatori. Il mezzo era un Eurocopter AS350, un elicottero con un solo motore leggero che può trasportare sino a sei persone.

L’incidente si è verificato all’altezza della Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco della Grande Mela. Ad indagare sarà il National Transportation Safety Board.

Foto e video da Twitter.