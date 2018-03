Ecco il trailer del nuovo horror-thriller di Jeff Wadlow con Lucy Hale e Tyler Posey.

Obbligo o Verità è un film di horror-thriller del 2018, diretto da Jeff Wadlow, che vede protagonisti Lucy Hale (famosa per la sua interpretazione nel ruolo di Arya in Pretty Little Liars), e Tyler Posey. L’uscita al cinema è prevista il 21 giugno 2018. Distribuito da Universal Pictures, Obbligo o Verità è un nuovo thriller soprannaturale prodotto dalla Blumhouse Productions. Nel film, un’innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno, o qualcosa, comincia a punire coloro che mentono o che rifiutano l’obbligo.

Nel cast del film troviamo anche Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk.

Ecco il trailer di Obbligo o Verità: