Dopo il delitto, è tornato nel suo appartamento e ha chiamato il 112, confessando l’omicidio della madre. Incerto il movente

Tragedia a Montelaguardia: l’anziana donna trovata morta questa mattina, sarebbe stata uccisa dal figlio. La signora Ofelia Tiburi aveva 79 anni e viveva in un appartamento nei dintorni di Perugia, dove è stato rinvenuto il suo cadavere. A dare l’allarme, il figlio Luciano Naticchi che ha confessato agli inquirenti: “Sono stato io”.

L’omicidio della signora Ofelia: la ricostruzione degli inquirenti

L’uomo, 59enne, le avrebbe stretto le anni al collo mentre lei si trovava ancora a letto appena sveglia. Dopo aver strangolato la madre, è tornato nel suo appartamento, dove vive con la moglie e i figli, ad una rampa di scale di distanza dalla casa della madre. Poi, ha chiamato il 112, confessando il crimine. Gli agenti, giunti immediatamente al civico indicato da Naticchi della frazione di Perugia, hanno trovato l’anziana donna senza vita. Contemporaneamente, i medici del 118 hanno constatato l’avvenuto decesso. Anche il medico legale, ha prontamente raggiunto la scena del crimine.

Luciano Naticchi, l’omicida, era già noto ai servizi sociali. Si trovava, peraltro, in cura per problemi psicologici. Recentemente, aveva perso il padre e il medico presso cui era in cura. Il movente dell’assassinio é, tuttavia, ancora mancante nel quadro indiziario.