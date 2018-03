Dopo aver saputo che Tina è la nuova corteggiatrice, Gemma la "stuzzica" e chiede alla produzione di poter diventare la nuova opinionista. Ma Tina non la prende bene e sbotta

Una richiesta inaspettata che fa inorridire Tina Cipollari. A Uomini e Donne Gemma Galgani ha chiesto di poter diventare la nuova opinionista del programma, in occasione del nuovo trono, quello di Tina.

“Ho visto su Witty Tv che verranno, stranamente, dei corteggiatori per Tina. Vorrei chiedere di partecipare come opinionista al trono dei giovani. Questo per poter contraccambiare la medesima accoglienza che lei riserva ai miei corteggiatori”, ha detto Gemma.

La risposta di Tina Cipollari a Gemma Galgani:

Secca la risposta di Tina Cipollari: “Ho saputo che hanno chiamato 7 mila uomini per me, lei non lo sa. Lei se li sogja, manco se vive 100 volte li vede…lei non si inserirà qui, se lo levasse dalla mente. Pure qua deve venire? Pensa come sarà gelosa”.

Gemma, curiosa di conoscere i corteggiatori di Tina, chiede di poter fare accoglienza ed entra nei loro camerini. Una volta entrata, comincia a chiacchierare con uno di loro che racconta di aver portato dei dolci alla tronista: “Bravo, a lei piace essere presa per la gola” risponde divertita Gemma. Tina, una volta visto il video, non gliele manda a dire ed esclama: “Io mi faccio prendere per la gola e lei si è fatta prendere per il culo da tutti, uomini e donne di tutta Italia”. La clip si conclude in maniera esilarante: Gemma dona salumi e formaggi ai corteggiatori consigliando di regalarli a Tina.

Il video: