Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è esplosa contro Eva Henger

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi si è tornato a parlare del caso canna-gate e degli eliminati Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. La Di Benedetto risponde ad Eva Henger che l’aveva accusata di aver consumato marjiuana insieme a Francesco Monte. “”Io, forse qualcuno non lo sa, sono arrivata nella villa dopo gli altri per dei problemi legati al passaporto…non ho nient’altro da aggiungere…posso dire che ho visto Francesco fumare le sigarette, non quelle confezionate ma quelle che si fanno con la cartina, né più e né meno”.

L’attacco di Alessia Marcuzzi alla Henger

La Henger a questo punto interviene, lamentandosi di quanto si continui a parlare di quanto accaduto in Honduras. Le parole di Eva scatenano la reazione di Alessia Marcuzzi. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi alza i toni e attacca l’ex pornodiva: “Tu che sei andata ospite in tutte le trasmissioni a parlare di questo argomento , dici che sono io a parlarne troppo?! È follia!“. E continua: “Non fare la buona samaritana con me. Hai detto la tua opinione e la rispetto”. E poi esplode: “Non fare discorsi moralisti con me quando io non lo sono stata con te. Stai fuori di testa!”.