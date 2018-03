‘Laudato si’ è la prima Enciclica ‘verde’ pubblicata nel giugno del 2015 da Papa Bergoglio. In questa enciclica, richiama il mondo alla cura della Terra, soggetta alle conseguenze del deterioramento ambientale. “L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme – scrive il Papa -, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale”. Di estrema importanza la questione legata ai rifugiati climatici per motivi ecologici: “È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale”, sottolineando che si tratta di un “segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile”.

Papa Francesco, la rivoluzione ecclesiastica