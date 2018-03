Da Toldo a Icardi passando da Zanetti e Spalletti: il settimanale carica i personaggi-chiave nerazzurri

Un’edizione particolare quella presentata da Topolino, in edicola da mercoledì 14 marzo, che celebra il 110° compleanno della storia dell’Inter.

Il fumetto mostra personaggi simbolo del club, rivisitati in chiave ironica e farsesca: pescati Javier Zanetti (rinominato Zampetti), Spalletti (Spallucci), Francesco Toldo (Poldo) e l’immancabile Mauro Icardi, Icarduck nel settimanale; proprio quest’ultimo, l’attuale capitano dell’Inter, non ha il solito numero 9 sulle spalle bensì, per la felice ricorrenza, il numero 110.

Distendere gli animi

Ritrovarsi all’interno di un fumetto, ragionevolmente, porterà in casa Inter una ventata di leggerezza e di distensione dallo stress del campionato .

Una settimana complessa, quella passata, culminata col pareggio contro il Napoli e con le successive dure dichiarazioni di Spalletti che “rimprovera” la squadra di poca qualità e manda frecciatine a Suning e, più in generale, a tutta la dirigenza.

Leggere quel fumetto, ritrovarsi caricati comicamente all’interno di Topolino, potrebbe essere la via giusta per il gruppo nel trovare brio e serenità interiore, per ricevere così un’altra scossa, un’altra carica (quella adesso nel senso stretto del termine) utile ad affrontare al meglio la fase finale della stagione.