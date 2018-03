Lavoro, Aldi cerca 1550 diplomati e laureati

Nel 1913 il tedesco Karl Albrecht aprì il primo negozio di alimentari Aldi ad Essen in Germania. Così nasce l’avventura di questa fortunata impresa. In seguito i figli Karl e Theo Albrecht hanno aperto nuovi supermercati sia in Europa che nel resto del mondo facendo diventare il gruppo Aldi un colosso della grande distribuzione.&nbs...