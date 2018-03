Sono in corso approfondimenti tossicologici e la sua posizione è in corso di definizione

Un nigeriano di 20 anni è stato bloccato dalla polizia dopo aver ferito tre passanti, con il collo di una bottiglia rotta. L’episodio è avvenuto in corso Novara a Napoli. Un uomo, ferito più gravemente rispetto agli altri due, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica. Prognosi di 10 giorni per l’altro uomo aggredito, mentre il terzo si riprenderà in 3 giorni.

L’aggressione e l’inseguimento a Napoli

Gli agenti hanno inseguito il nigeriano da via Carriera Grande fino a via A.Poerio. Il giovane aggressore, riferisce l’agenzia Agi, risiede in un hotel ad Avellino. Sono in corso approfondimenti tossicologici e la sua posizione è in corso di definizione.