Non c'è pace per la gravidanza della fashion blogger più famosa al mondo

Chiara Ferragni e Fedez

Non c’è pace per la gravidanza della fashion blogger più famosa al mondo. In ospedale per alcune visite di routine, Chiara Ferragni ha aggiornato i fan sulla sua pagina Instagram, dando notizie non troppo positive. Nulla di preoccupante, nonostante gli ultimi esami: “Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto. Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa” ha scritto la Ferragni.

Insieme a Fedez, ha deciso di trascorrere gli ultimi mesi prima del parto a Los Angeles, lì dove verrà alla luce il piccolo Leone. “Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatto ridere e non preoccupare… E che mia mamma stia per arrivare a Los Angeles”, ha continuato la fashion blogger.

Chiara Ferragni, la preoccupazione dei fan

Un mese fa l’altra notizia poco piacevole per la fashion blogger, condivisa sui social: “Mercoledì abbiamo fatto una ecografia di routine – scrisse la Ferragni – il ginecologo ha trovato che la pancia di Leo non sta crescendo quanto dovrebbe, forse perché la placenta sta invecchiando e non funzionando correttamente. Mi ha messo a riposo al letto, devo rilassarmi (e cancellare il mio lavoro) e devo fare due visite a settimana per essere sicuro che Leoncino stia bene. Oggi abbiamo fatto il controllo e i risultati sono migliori, Leo riposa e cresce forte”.