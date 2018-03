Un totale di 97.240 biglietti staccati per la seconda edizione della Fiera Internazionale dell'Editoria a Fieramilanocity, boom di presenze nel fine settimana

Una vera festa per l’editoria, Tempo di Libri, la Fiera Internazionale dell’Editoria, che si è conclusa con un grande successo. Sono state registrate oltre 97mila presenze per questa seconda edizione, ospitata nei locali di Fieramilanocity. Dall’8 al 12 marzo, cinque giorni per cinque percorsi tematici, con incontri che hanno registrato il tutto esaurito soprattutto nel fine settimana.

Successo per la seconda edizione di Tempo di Libri

La Fiera Internazionale dell’Editoria, organizzata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano, si inserisce nell’ambito di Milano città creativa Unesco per la Letteratura. I numeri di quest’anno ne firmano il successo: 425 espositori coinvolti tra riviste, case editrici, enti pubblici, biblioteche, associazioni e start up e 850 appuntamenti proposti che hanno coinvolte ben 1200 ospiti.

Ottimi i risultati anche sul digitale. I canali social ufficiali di Tempo di Libri sono stati seguito da oltre 2,1 milioni di utenti sul web, che hanno fatto registrare 13500 presenze tra commenti, condivisioni, like e retweet. Ricardo Franco Levi, Presidente dell’Associazione Italiana Editori, si dichiara entusiasta “Volevamo che fosse una festa del libro e così è stato – dice -, siamo felicissimi“.