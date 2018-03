Nuova vittima del presidente degli Stati Uniti d’America. Trump ha licenziato il segretario di Stato, Rex Tillerson. Si pone così fine ad un tumultuoso rapporto tra i due.

A diffondere la notizia è stato il Washington Post; successivamente Trump ha confermato tutto attraverso un post su Twitter in cui ha ringraziato Tillerson, annunciando il successore: Mike Pompeo, il direttore della Cia.

“Farà un lavoro fantastico! Grazie a Rex Tillerson per il suo servizio! Gina Haspel diventerà il nuovo direttore della Cia, la prima donna a essere scelta per questo incarico. Congratulazioni a tutti!”, sta scritto su Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 marzo 2018