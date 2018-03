E sulla pizza di Carlo Cracco tanto criticata dice: "Queste cose qui le trovo molto ridicole. Carlo è un professionista...parlate de meno!"

Alessandro Borghese da Obicà Mozzarella Bar

“Io giudice a Masterchef Italia? Beh, chi lo sa? Potrebbero esserci anche sorprese più avanti. Non si sa”. Così lo chef Alessandro Borghese, ospite dell’Obicà Mozzarella Bar di Palermo, ai microfoni di Si24 poco prima dell’aperitivo mix e dello show cooking. Lo chef ha fatto intendere che potrebbe essere proprio lui il prossimo giudice di Masterchef, sostituendo uno tra Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo o Antonia Klugmann.

Conduttore del format “4 Ristoranti” e “Kitchen Sound”, Borghese è uno degli chef più amati dal pubblico italiano soprattutto per la sua personalità vivace e il suo modo di fare molto ironico. Sui social e su Youtube è diventato in poco tempo uno dei meme più divertenti di sempre. “La cosa è nata spontanea spontaneamente e a un certo punto è montata la cosa dei meme – ha detto divertito Borghese – apprezzo che il programma ‘4 Ristoranti ‘ vada molto forte e io mi diverto a farlo”.

E sulla pizza margherita di Carlo Cracco, tanto criticata dalla stampa, dice: “Io penso che ognuno è libero di non andare a mangiare quello che non vuole mangiare. Queste cose qui le trovo molto ridicole. Carlo è un professionista, se avete voglia di andare a mangiare da Cracco andateci, altrimenti non andateci. Ma parlate de meno”.

Video di Paola Chirico/Foto Federica Raccuglia