Con Juventus e Roma già qualificate ai quarti di finale, per le squadre italiane è il momento di guardare da spettatrici interessate le ultime due sfide degli ottavi di Champions League, in attesa dei sorteggi di venerdì alle 12. Il Bayern Monaco, forte dei cinque gol rifilati al Besiktas in casa, affronta la trasferta di Istanbul con la qualificazione già in tasca.

Alle 20:45, invece, riflettori puntati sul Camp Nou di Barcellona, dove Messi e compagni riceveranno il Chelsea di Antonio Conte, in una gara tra le più attese di questa prima fase a eliminazione diretta. Per i Blues, si tratta della grande occasione per riscattare una stagione fino a questo momento al di sotto delle aspettative, dopo la conquista della Premier dello scorso anno.

I risultati degli ottavi

Besiktas-Bayern Monaco 0 – 1 Marcatori: 18′ p.t. Thiago (B). (aggr. 0 – 6)

Barcellona-Chelsea ore 20:45 (aggr. 1 – 1)