L'intervento di Toto Cutugno gela Elisabetta Canalis

Non convince l’esibizione di Rocco e Rocco Hunt a Sanremo Young. I due hanno cantato “Nu juorno buono” ma la prova canora di Rocco non è piaciuta a Baby K, Mietta e Canalis. “Vorrei ascoltarti in qualcosa dove emergi un po’ di più. Ho bisogno in un brano dove tu possa essere solista. Ogni tanto ti sei perso con Rocco”, ha commentato BaBy K.

“Sei stato bravissimo con Il Pescatore ma poi ti ho perso” ha criticato Elisabetta Canalis, interrotta dalle parole di Toto Cutugno. “Sono bravi, basta romper le palle“, ha detto.