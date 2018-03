Obiettivo: documentare un tour che inizierà a fine maggio e si svolgerà in 15 paesi e 47 città europei

Viaggiare gratis per tutta l’Europa con lo scopo di documentare esperienze e luoghi sui social network: roba da influencer del web. Figura ricercatissima dalla compagnia inglese Busabout, che ha pubblicato un annuncio sul proprio sito. Obiettivo: documentare un tour che inizierà a fine maggio e si svolgerà in 15 paesi e 47 città.

Travel blogger, i profili richiesti

Le figure ricercate dalla compagnia Busabout sono quattro:

Instagrammer: ama immortalare luoghi, persone e momenti;

ama immortalare luoghi, persone e momenti; YouTuber: riprende coi video storie da raccontare e condivide le proprie esperienze;

riprende coi video storie da raccontare e condivide le proprie esperienze; Blogger: preferisce scrivere e narrare il proprio viaggio al mondo;

preferisce scrivere e narrare il proprio viaggio al mondo; Esperto di Snapchat e Stories: adora condividere le sue esperienze in tempo reale.

Travel Blogger, come muoversi

I candidati scelti visiteranno le capitali europee più belle in un tour di tre mesi a bordo dei bus forniti da Busabout.

Travel blogger, come candidarsi

Per candidarsi sono richiesti i seguenti requisiti: dimestichezza coi media e i social nerwork e aver compiuto 18 anni di età. Inoltre bisogna inviare il form della domanda che si trova sul sito della compagnia e realizzare un video di 60 secondi raccontando qualcosa di sé e spiegando il perché reputa di essere la persona più adatta. Successivamente seguirà un colloquio skype. Busabout dà la possibilità di potersi candidare in gruppo, sebbene ogni componente possa proporsi per una sola delle quattro posizioni. È possibile candidarsi entro e non oltre il 17 aprile.

Durante il viaggio Busabout sosterrà tutte le spese e alla fine consegnerà un bonus in base al successo riscosso sui social.