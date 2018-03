Madonna tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il film sulla ballerina Michaela DePrince

Madonna tornerà dietro la macchina da presa. Il nuovo progetto della Material Girl si intitola Taking Flight e sarà dedicato alla vita della star della danza Michaela DePrince. Il film si ispirerà all’autobiografia della ballerina scritta a quattro mani con Elaine DePrince e intitolata Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina. La pellicola di Madonna partirà dalla tragica infanzia di Michaela fino alle luci della ribalta.

La brillante storia di Michaela DePrince

Michaela DePrince, classe 1995, rimase orfana durante la guerra civile in Sierra Leone. Venne quindi adottata da una famiglia del New Jersey dove scopri la passione per la danza classica che le ha permesso di calcare i migliori palcoscenici del mondo e di diventare la prima ballerina del Dutch National Ballet. Tanti gli artisti che hanno mostrato interesse nei confronti della sua storia come Beyoncè che l’ha celebrata nel video di Lemonade.

Madonna a proposito del suo film

“La storia di Michaela ha avuto un profondo impatto su di me, come artista e attivista che comprende le avversità. Abbiamo un’opportunità unica di dare spazio a quanto accaduto in Sierra Leone e permettere a Michaela di dare voce a tutti gli orfani con cui è cresciuta. E’ un onore portare in vita la sua storia“, ha dichiarato Madonna motivando il suo progetto.