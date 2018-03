Il quinto caso dall'inizio dell'anno nel Napoletano. Le condizioni della bimba erano disperate

L’ultima vittima di meningite è una bimba di 7 mesi proveniente da Nola. Inizialmente ricoverata nell’ospedale della città d’origine, è stata trasportata in urgenza al Cotugno di Napoli dove per lei non c’è stato nulla da fare. Le condizioni della piccola erano già disperate. Inutili i tentativi dello staff medico specializzato in malattie infettive che ha constatato la presenza di Cid (Coagulazione intravasale disseminata), una delle possibili manifestazioni cliniche dell’infezione.

Il quinto caso di meningite in Campania

Usati farmaci e tentata la circolazione extracorporea usata per ripulire il sangue dalle tossine, riporta NapoliToday. Ieri sera il dramma: la bambina è deceduta. Si tratta del quinto caso di morte per virus da meningococco dall’inizio dell’anno in Campania.