Durante un volo da Houston a New York un cucciolo di 10 mesi ha perso la vita. L’aereo era della United Airlines che ha dichiarato che si assumerà la responsabilità di quanto accaduto a Puppy, questo il nome del cucciolo. Lunedì scorso Puppy è salito insieme alla sua padrona e ai suoi due figli sul United Flight 1284. Stando al racconto di alcuni passeggeri, un’assistente di volo ha chiesto alla donna di collocare il suo cucciolo nella cappelliera.

Nonostante le proteste della donna, l’assistente l’ha rassicurata dicendole che Puppy sarebbe stato al sicuro. Al termine del viaggio, durato ben tre ore, Puppy è stato ritrovato dalla padrona senza vita. Nel vano portabagagli sopraelevato infatti non passava aria e il cucciolo è morto asfissiato. Quanto accaduto è stato raccontato sui social da alcuni dei passeggeri sconvolti.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq

— MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13 marzo 2018