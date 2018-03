Dopo le qualificazioni di Juventus e Roma ai quarti di Champions League, tocca a Lazio e Milan cercare di portare avanti il calcio italiano anche in Europa League. I biancocelesti, in uno dei match delle 19, fanno visita alla Dinamo Kiev con un unico risultato a disposizione, dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata, esattamente come la Juventus a Wembley la settimana scorsa.

Proprio a Londra, in serata, gli uomini di Gattuso andranno a caccia di una storica rimonta, partendo dallo 0-2 dell’andata contro una formazione abituata a giocare certe partite come l’Arsenal. Speranze di quarti di finale anche per lo Zenit di Mancini, che deve ribaltare la sconfitta di misura patita a Lipsia.

I risultati degli ottavi

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1 – 1 Marcatori: 16′ p.t. Correa (AM), 20′ p.t. Rybus (LM). (aggr. 1 – 4)

Dinamo Kiev-Lazio ore 19:00 (aggr. 2 – 2)

Athletic Bilbao-Olympique Marsiglia (aggr. 1 – 3)

Zenit-RB Lipsia (aggr. 1 – 2)

Viktoria Plzen-Sporting Lisbona (aggr. 0 – 2)

Arsenal-Milan ore 21:00 (aggr. 2 – 0)

RB Salisburgo-Borussia Dortmund (aggr. 2 – 1)

Lione-CSKA Mosca (aggr. 1 – 0)