Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano potrebbe essere caduto nella buca, formatasi già due anni fa, a causa di un malore che lo avrebbe spinto a uscire di casa per chiedere aiuto

Dramma in via Berno, nel quartiere genovese di San Fruttuoso dove il corpo senza vita di un anziano di 87 anni è stato trovato in una voragine profonda tre metri. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il cadavere nella buca che si era formata nel marzo del 2016.

La procura ha aperto un’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. La vittima si chiamava Emilio Quinto e aveva 87 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano potrebbe essere caduto nella buca a causa di un malore che lo avrebbe spinto a uscire di casa per chiedere aiuto.

Foto da Twitter.