“Non è vero che ho lasciato Gigi per i problemi economici", dice la cantante

Dopo che per mesi il gossip si è interessato ai problemi della coppia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, adesso è proprio la cantante, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, a fare chiarezza su quanto è successo.

“Non è vero che ho lasciato Gigi per i problemi economici. E no, non siamo tornati insieme”, dice subito. “Sono sempre stata indipendente. Ancora di più oggi che con un figlio minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece non gli chiedo neanche il mantenimento ogni mese”.

E allora, per quale motivo si sono separati?

Litigavamo sempre. Un giorno gli ho detto: “Vogliamo allontanarci un attimo? Me ne vado”. “Lui non mi ha fermata […] Volevo venisse a prendermi sotto il palazzo e invece si è perso sul Raccordo anulare.

Evidentemente però i rimpianti non mancano, specie per quel matrimonio che è rimasto solo un sogno: “Il matrimonio per me era importante. Non è arrivato neanche dopo il divorzio. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così, non si può navigare da soli”.