L'ex gieffino è rimasto colpito dalle parole di un altro naufrago

Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi. Parlando con Bianca delle nomination dell’ultima puntata, si è lasciato andare a un sfogo contro Simone: “Sono un po’ deluso. È arrivato qua che lo volevano uccidere tutti e l’ho protetto, lui nelle nomination ha quasi infierito, come se stesse covando tutto questo da tempo”, ha detto prima di scoppiare a piangere.

Nell’ultima diretta si è potuto mandare al televoto solo gli uomini. Jonathan ha voluto nominare Simone “ma solo perchè sono in difficoltà a votare gli altri”. Barbato ha ricambiato dicendo: “Io invece voto Jonathan perchè non prende mai una posizione che sia destra o sinistra”.

“L’ho trovato un po’ cattivo in quelle parole”, ha detto Jonathan parlando con Bianca.

Io prendo posizione per quello che per me è importante, per quello che mia mamma mi ha insegnato. Io sono un buono e genuino. Simone ha giocato più di me ma io continuo sulla mia strada.

“Qua siamo in difficoltà, manca il cibo, ma io cerco lo stesso di regalare un sorriso a tutti. La gente è cattiva e non lo fa. Però non mi arrendo, perchè alla fine devono vincere i buoni!”, ha concluso.

QUI IL VIDEO