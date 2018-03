Tra i due è finita ancora prima di cominciare...

Non hanno nemmeno fatto in tempo a pubblicare la prima foto di coppia sui social che si sono già mollati. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli e Mattia Briga, rapper che ha frequentato la scuola di Amici.

Su Uomini e Donne Magazine, Ludovica ha svelato i motivi per cui la loro storia è finita: “Ci abbiamo provato ma poi ho deciso di fuggire. Non me la sentivo. Con Mattia pensavo fosse amore, invece sono stata una fessa.

La relazione è finita. Ho riconosciuto il dolore del ‘non si va avanti’, ancor prima di cominciare. Io e Mattia ci conoscevamo da 6 anni, siamo sempre stati solo amici. Col tempo abbiamo iniziato a frequentarci in maniera diversa, intima, vicina. Insomma, abbiamo iniziato a conoscerci. Ma è proprio quando parte il viaggio che capisci se il compagno accanto è l’uomo giusto. Non è lui l’uomo che sto cercando. Siamo due mondi diversi, troppo diversi”.

Ludovica però non serba rancore: “Sono pronta a donare la mia amicizia. Altrimenti mi comprerò i suoi dischi. Promesso”.