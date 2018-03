I due sono tornati insieme e adesso pensano al loro futuro

Dopo una parentesi turbolenta, Claudio e Mario, prima coppia del trono gay di Uomini e Donne, sono tornati insieme e sembrano ancora più innamorati di prima.

Dalle pagine di Uomini e Donne magazine Claudio ha detto di aver ritrovato la serenità, stanno vivendo il presente al massimo: “Oggi non facciamo progetti a lungo termine, ci godiamo il nostro amore giorno per giorno. Per ora va bene così”.

Insieme stanno anche per intraprendere un nuovo lavoro: “Possiamo annunciarvi però che diventeremo dei Travel Influencer. Viaggiare è un’esperienza che unisce e non divide. In Oriente siamo entrati in contatto con un mondo fatto di amore e spiritualità”.

E infatti sui loro profili ci sono tante immagini del loro ultimo viaggio insieme.