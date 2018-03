Il marchio spagnolo “La mafia se sienta a la mesa“, ossia “La mafia si siede a tavola”, non è conforme “all’ordine pubblico”. Questo è quanto emerge da una sentenza emessa dalla Corte Ue che accoglie la richiesta dell’Italia di annullare il marchio, particolarmente usato nella ristorazione spagnola. “Trasmette un’immagine complessivamente positiva” della mafia e “banalizza i gravi attacchi sferrati ai valori fondamentali dell’Unione”, ha sentenziato la Corte Ue.

Il marchio “mafia a tavola” si inserisce in un giro milionario legato al business e coinvolge ristoranti e prodotti alimentari. Si va dal caffè “Mafiozzo” stile italiano della Bulgaria, agli snack “Chilli Mafia” della Gran Bretagna, dalle spezie “Palermo Mafia shooting” della Germania fino alla salsa “SauceMaffia” per condire le patatine e quella “SauceMaffioso” per la pasta scovate a Bruxelles.