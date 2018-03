Una pioggia d’oro in quel di Yakutsk, città della Russia situata nel nord-est della Siberia. In una fredda giornata invernale, dove il termometro della città segna -21°, un aereo cargo An-12 ha perso 172 lingotti d’oro, per un peso di 3 tonnellate.

L’aeroplano, che ne trasportava complessivamente nove, ha effettuato un atterraggio d’emergenza su un aeroporto vicino, lì dove è precipitato il prezioso carico. Un’altra parte invece sembra essere dispersa nella tundra. Chissà se qualcuno avrà il coraggio di andarli a cercare, salvando così i poveri lingotti dalle temperature polari…

Le foto:

It’s -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold… Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is

— The Siberian Times (@siberian_times) 15 marzo 2018