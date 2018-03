Dopo l'annuncio della premiere mondiale, ecco il trailer ufficiale di Avengers: Infinity War

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale, Marvel rilascia il nuovo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War. Nella giornata di ieri Marvel Entertainment infatti ha annunciato con un tweet la premiere mondiale del full trailer di Avengers: Infinity War pubblicando un nuovo teaser trailer. Il film sarà diviso in due capitoli: il primo uscirà in Italia il 25 aprile, il secondo è previsto invece per il 3 maggio 2019.

Il cast tecnico di Avengers: Infinity War

Alla regia di entrambi i film troviamo Anthony e Joe Russo. La sceneggiatura invece è stata curata da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man. I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa usate dai fratelli Russo per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Nel cast ancora Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

La trama di Avengers: Infinity War

Nel film gli Avengers, divisi dopo Capitan America: Civil War, si ricompattano e uniscono le loro forze ai Guardiani della Galassia per combattere il nemico comune Thanos (interpretato da Josh Brolin), alla ricerca delle Gemme dell’Infinito per dominare l’Universo. Una delle Gemme è custodita dal Dottor Strange che ha giurato di proteggerla a costo della vita. “Prendete Darth Vader e moltiplicatelo per dieci volte“, hanno dichiarato i fratelli Russo per descrivere Thanos.