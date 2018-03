Juventus e Roma sperano di evitare Real Madrid e Bayern Monaco. Ma per Allegri il Barça è un habitué...

Urna pronta a Nyon, dove alle ore 12.00 di quest’oggi partiranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Un sorteggio senza nessun criterio di restrizione quello in programma, che vedrà le squadre italiane di Roma e Juventus possibili avversarie fra loro in un derby tutto italiano per l’Europa.

Ma le insidie sono tante: otto le squadre rimaste in corsa per Kiev 2018, con la Spagna che vanta ben 3 club in Champions (Real Madrid, Barcellona e Siviglia) mentre l’Inghilterra, come l’Italia, solamente due (Man. City e Liverpool). Chiude il quadro dei team partecipanti il Bayern Monaco di Heynckes.

Champions League, le squadre che verranno sorteggiate per i quarti di finale:

Juventus Barcellona

Roma Liverpool

Real Madrid Man City

Siviglia Bayern Monaco

Ecco quando si giocheranno i quarti

I quarti di finale di Champions League verranno disputati rispettivamente il 3 ed il 4 aprile per quanto riguarda i match di andata; le sfide di ritorno, invece, sono fissate per il 10 ed 11 aprile. Il 13 aprile ci sarà il sorteggio delle semifinali. Bisogna ancora ricordare che, le squadre che verranno sorteggiate per prime, giocheranno l’andata dei quarti di finale in casa.