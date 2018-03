Chi schierare e chi tenere fuori dal vostro undici titolare in questo weekend di campionato prima della sosta

Prima di fermarsi per la sosta per le nazionali (tanto odiata dai fantallenatori) la Serie A scende in campo per la ventinovesima giornata. Con il girone di ritorno ormai al giro di boa, ogni giornata diventa decisiva al fantacalcio, e può svoltare la stagione in positivo o in negativo. Per non sbagliare l’undici titolare, ecco i consigli della redazione di Sì24 su chi schierare e chi tenere fuori in questo weekend di campionato, insieme alle probabili formazioni. Inserimento della formazione entro le 18 di sabato, quando Udinese-Sassuolo aprirà il programma.

UDINESE – SASSUOLO

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto, Perica. All.: Oddo.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Goldaniga, Acerbi; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Babacar, Politano. All.: Iachini.

Consigliati: Bizzarri, Widmer, Barak, Jankto, Acerbi, Missiroli, Babacar. Sconsigliati: Larsen, Behrami, Perica, Lemos, Lirola, Magnanelli.

SPAL – JUVENTUS

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, F. Costa; Paloschi, Antenucci. All.: Semplici.

Juventus (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. All.: Allegri.

Consigliati: Lazzari, Antenucci, Buffon, Chiellini, Pjanic, Dybala, Higuain. Sconsigliati: Meret, Felipe, Vicari, Grassi, Paloschi, De Sciglio, Matuidi.

SAMPDORIA – INTER

Sampdoria (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, G. Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All.: Giampaolo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

Consigliati: Bereszynski, Praet, Torreira, Zapata, Cancelo, Skriniar, Rafinha, Icardi. Sconsigliati: Belec, Murru, Barreto, Miranda, Gagliardini, Perisic.

BENEVENTO – CAGLIARI

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, D’Alessandro. All.: De Zerbi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Miangue; Han, Pavoletti. All.: Lopez.

Consigliati: Sagna, Letizia, Sandro, Guilherme, Romagna, Barella, Han, Pavoletti. Sconsigliati: Puggioni, Tosca, Viola, Ceppitelli, Ionita, Miangue.

CROTONE – ROMA

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini. All.: Zenga.

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Consigliati: Ceccherini, Benali, Trotta, Alisson, Manolas, Pellegrini, Dzeko. Sconsigliati: Cordaz, Faraoni, Martella, Mandragora, Peres, El Shaarawy.

MILAN – CHIEVO

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All.: Gattuso.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. All.: Maran.

Consigliati: G. Donnarumma, Bonucci, Bonaventura, Suso, Castro, Birsa, Inglese. Sconsigliati: Borini, Rodriguez, Kalinic, Cacciatore, Dainelli, Hetemaj.

TORINO – FIORENTINA

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Ansaldi; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All.: Mazzarri.

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. All.: Pioli.

Consigliati: Sirigu, N’Koulou, Ansaldi, Baselli, Belotti, Pezzella, Benassi, Saponara, Chiesa. Sconsigliati: Burdisso, Acquah, Berenguer, Milenkovic, Veretout, Simeone.

VERONA – ATALANTA

Verona (4-4-2): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Verde; Petkovic, Matos. All.: Pecchia.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Petagna, Gomez. All.: Gasperini.

Consigliati: Vukovic, Fares, Romulo, Verde, Berisha, Caldara, Freuler, Cristante. Sconsigliati: Nicolas, Caracciolo, Buchel, Hateboer, Spinazzola, Gomez, Petagna.

LAZIO – BOLOGNA

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All.: Inzaghi.

Bologna (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio. All.: Donadoni.

Consigliati: Strakosha, De Vrij, Parolo, Luis Alberto, Immobile, Gonzalez, Dzemaili, Verdi. Sconsigliati: Wallace, Radu, Lucas Leiva, De Maio, Di Francesco, Masina.

NAPOLI – GENOA

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. All.: Ballardini.

Consigliati: Reina, Koulibaly, Allan, Mertens, Insigne, Spolli, Bertolacci, Pandev. Sconsigliati: Hysaj, Mario Rui, Hamsik, Perin, Zukanovic, Rigoni, Galabinov.