Sono la nuova coppia del gossip: ormai che Paola è in Italia, sono inseparabili

Saranno ospiti a Verissimo Francesco Monte e Paola Di Benedetto, la nuova coppia del gossip. I due giovani sono partiti entrambi per l’Honduras per l‘Isola dei Famosi: sappiamo – ormai fin troppo bene – che Monte si è ritirato e che Paola è rientrata in Italia da poco perché è stata tra gli ultimi eliminati. Adesso si sono rivisti e non stanno mancando le ospitate per raccontare il loro primo incontro lontano dalle telecamere.

“Non ce la facevo più a stare sull’isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco”, dice Paola a Silvia Toffanin. “Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sull’isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori”.

Paola di Benedetto: “Con Francesco le stesse emozioni anche in Italia”

E sulla scelta di Monte di lasciare il reality Paola ha così commentato: “Non sapevo nulla. L’ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto la sera prima avevamo avuto anche una discussione”.

Rientrata in Italia, l’ex Madre Natura è stata subito contattata da Francesco: “Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi”.

Francesco Monte: “Vivo le cose come vengono”

Dopo, anche Francesco Monte è entrato in studio: “Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. È stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino. La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono”.

Sul famoso canna gate ha aggiunto: “Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno”.